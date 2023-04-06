В США одобрен препарат от немецкой InflaRx для лечения тяжелых больных с COVID-19

FDA одобрило для экстренного применения препарат Gohibic (вилобелимаб) от компании InflaRx, чтобы лечить пациентов с тяжелым течением COVID-19, у которых затруднено дыхание. Исследования показали, что Gohibic снизил риск смерти у таких больных на 27% по сравнению с теми, кто принимал плацебо, сообщает Fierce Pharma.

Препарат показано применять в течение 48 часов после того, как пациента подключили к аппаратам ИВЛ или ЭКМО, которые обычно применяются у наиболее тяжелых пациентов с затрагивающими легкие осложнениями.

Как и Olumiant от Eli Lilly или Actemra от Roche, Gohibic подавляет опасные иммунные реакции у больных COVID-19, а не борется с SARS-CoV-2. Например, по словам генерального директора InflaRx Нильса Ридеманна, препарат зарекомендовал себя в борьбе с вирусным сепсисом, который может развиться на фоне COVID-19.

Также Ридеманн заметил, что, несмотря на наличие различных вакцин и препаратов от COVID-19 на рынке США, еженедельно в стране фиксируется около 2000 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Он надеется, что в перспективе Gohibic получит полное одобрение FDA. Тогда препарат смогут применять для лечения всех тяжелых больных с COVID-19, а не только тех, кто нуждается в вентиляции легких.

Параллельно InflaRx испытывает Gohibic в качестве лекарства для терапии ряда других заболеваний: редкого кожного заболевания pyoderma gangrenosum и кожной плоскоклеточной карциномы.

gxpnews