Фармактивы группы «Биотэк» перешли в доверительное управление Дмитрию Руцкому

Руцкой подтвердил Vademecum получение доверенности: «Моей главной задачей станет стабилизация ситуации в компаниях и вывод их из затянувшегося тяжелого финансового положения. Мы с командой приступили к изучению ситуации с целью выработки стратегии выхода компаний из кризиса. Настроение у нас самое боевое и антикризисное».

Ситуация в компаниях группы «Биотэк» резко ухудшилась сразу после ареста Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора пензенской «Фармации» Антона Колоскова в марте 2021 года. Все трое задержаны по обвинению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву (также арестован). Обвиняемые содержатся в московском СИЗО. Уголовное дело рассматривается по существу в Измайловском районном суде Москвы.

С момента ареста четы Шпигелей руководство «Биотэк» менялось трижды. В 2021 году ООО «Биотэк» управлял экс-директор Teva и совладелец швейцарской фармкомпании Genfa Group Сергей Жуковский. После его отставки в начале 2022 года президентом ООО стала Юлия Болтнева. В ноябре на смену Болтневой пришли управляющие из числа менеджеров «Биотэк» – Сергей Гуриев, Григорий Левицкий и Олег Чирков.

На начало марта кредиторы инициировали процедуру банкротства в отношении всех ключевых компаний Евгении Шпигель.

Фото: Оксана Добровольская/Vademecum

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