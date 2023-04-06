Минпромторгу упростили способы надзора за производителями лекарств

С помощью информационной системы будет составляться план проведения Минпромторгом профилактических мероприятий (объявление предостережения, профилактический визит). Также ведомство будет вести в ТОР КНД учет сведений о соблюдении обязательных требований, пресечении нарушений и устранении их последствий.

С 1 января 2021 года лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, а также на производство лекарств, медицинской техники и ее сервисное обслуживание выдаются в электронном виде.

В ноябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарств. С 1 января 2023 года действует на постоянной основе, срок рассмотрения заявок на выдачу лицензий составляет 30 рабочих дней (вместо 45).

До этого момента упрощенный порядок действовал в экспериментальном режиме для оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности. Его целью была отработка практики выдачи максимального числа разрешений и лицензий, доступных к оформлению в электронной форме, через портал госуслуг.