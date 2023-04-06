Экологи предложили централизовать сбор просроченных препаратов и упаковок

В настоящее время, отмечают в РЭО, люди в большинстве случаев избавляются от просроченных препаратов и упаковок от лекарств вместе с бытовым мусором или выбрасывают медикаменты в канализацию. Однако неразложившиеся препараты токсичны, а состоящие из полимеров и алюминия блистеры, которые перед утилизацией не прошли термическую обработку, могут не разлагаться до 200 лет.

В письме РЭО указано, что, если будет создана централизованная система сбора медотходов, они будут отправляться на переработку, «мощности для этого уже есть, плюс их активно наращивают». Для реализации этой инициативы необходимо внести изменения в санитарные правила, в частности, в документы, регулирующие работу продавцов.

Кроме того, как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, граждане не понимают, зачем нужно отдельно утилизировать просроченные препараты и медупаковки. По его мнению, параллельно с реализацией проекта нужно просвещать население в этом вопросе.

Заводы по утилизации медотходов, к примеру, есть у «Роснано». Установки работают в подмосковных городах Жуковский и Воскресенск. В середине 2022 года «Роснано» направляла президенту РФ Владимиру Путину свое видение решения проблемы с утилизацией медотходов. Компания заявила о готовности построить в России 15 заводов по обезвреживанию и полной утилизации медотходов с использованием технологии плазмохимической деструкции. Путин в свою очередь поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко и руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой проработать вопрос.

Подробнее о том, почему сейчас российский рынок утилизации медицинских отходов считается «серой» сферой, – в материале Vademecum.