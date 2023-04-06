Биорезорбируемые стенты в 2022 году подорожали в полтора раза

На металлический непокрытый стент средневзвешенная цена увеличилась с 11,3 тысячи до 13,2 тысячи рублей.

Стоимость коронарного стента с нерассасывающимся покрытием, выделяющим лекарственное средство, упала с 24,5 тысячи до 21,1 тысячи рублей. Средняя стоимость стентов с рассасывающимся полимерным покрытием в 2022 году оценивалась в 21,2 тысячи рублей против 24,9 тысячи рублей годом ранее.

Медизделие с углеродным покрытием подешевело почти втрое – с 34,7 тысячи до 12,3 тысячи рублей, а цена на баллонные катетеры упала на 380 рублей – до 9,4 тысячи за единицу.

Закон о госрегулировании цен на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека по программе ОМС, принят в марте 2015 года. Регламент разрабатывался в соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Он должен был «поддержать стабилизацию цен на рынке медицинских изделий и ограничить спекуляцию» в условиях «внешнеэкономической неопределенности».

Предельные отпускные цены рассчитываются в соответствии со специальной методикой, утвержденной профильным постановлением правительства, и пересматриваются с учетом инфляции.

Росздравнадзор занимается мониторингом средневзвешенных цен на коронарные стенты по распоряжению правительства №855 от 12 мая 2015 года о локализации медизделий на территории РФ. С момента введения механизма предельных цен стоимость поставок снизились почти вдвое. Например, по итогам 2020 года показатель для непокрытых стентов снизился на 46% – до 8,9 тысячи рублей, а для стентов, выделяющих лекарственное средство, на 40% – до 24,3 тысячи рублей. Более скромную динамику показали баллонные катетеры – около 10% за пять лет.