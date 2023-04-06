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Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку коагулянтов и ферментные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил три аукциона на поставку препаратов для лечения заболеваний, включенных в программу ВЗН. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

  1. Эфмороктоког альфа, включен в список ВЗН в 2022 году.
  2. Нонаког альфа, включен в список ВЗН в 2018 году.
  3. Ларонидаза, включен в список ВЗН в 2020.
МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 4 243 000,00 12,37 52 485 910,00 07.04.2023
2 Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 2 550 500,00 7,85 20 021 425,00 07.04.2023
3 Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл 49 145,00 7950,24 390 714 544,80 17.04.2023

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5 апреля, 2023 | Просмотров: 78