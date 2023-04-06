Индийская фармкомпания не нашла связи между каплями для глаз и смертями в США Собянин: «Москва заключила 10 офсетных контрактов на сумму 95 млрд рублей» » Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку коагулянтов и ферментные препараты Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил три аукциона на поставку препаратов для лечения заболеваний, включенных в программу ВЗН. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Эфмороктоког альфа, включен в список ВЗН в 2022 году. Нонаког альфа, включен в список ВЗН в 2018 году. Ларонидаза, включен в список ВЗН в 2020. № МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 4 243 000,00 12,37 52 485 910,00 07.04.2023 2 Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 2 550 500,00 7,85 20 021 425,00 07.04.2023 3 Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл 49 145,00 7950,24 390 714 544,80 17.04.2023 gxpnews