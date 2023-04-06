Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку коагулянтов и ферментные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил три аукциона на поставку препаратов для лечения заболеваний, включенных в программу ВЗН. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
- Эфмороктоког альфа, включен в список ВЗН в 2022 году.
- Нонаког альфа, включен в список ВЗН в 2018 году.
- Ларонидаза, включен в список ВЗН в 2020.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|4 243 000,00
|12,37
|52 485 910,00
|07.04.2023
|2
|Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|2 550 500,00
|7,85
|20 021 425,00
|07.04.2023
|3
|Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл
|49 145,00
|7950,24
|390 714 544,80
|17.04.2023