Индийская фармкомпания не нашла связи между каплями для глаз и смертями в США

Индийская компания Global Pharma Healthcare провела исследования своей офтальмологической продукции после обвинений в поставке зараженных синегнойной палочкой капель для глаз. Наличия какого бы то ни было отклонения от нормы в образцах не обнаружено, сообщает местная телекомпания NDTV со ссылкой на анонимный источник в Министерстве здравоохранения Индии.

Тем не менее FDA настаивает на том, что компания не обеспечила условия стерильности на производстве. Инспекторы управления посетили завод Global Pharma Healthcare и выявили как минимум 11 нарушений, «начиная от проблем с фильтрами и крышками контейнеров до торчащих гвоздей и потрескавшегося герметика в помещении для розлива», пишет Fierce Pharma.

Ранее американские СМИ сообщили о вероятной связи между смертью трех и слепотой еще 12 человек после применения глазных капель от Global Pharma Healthcare. В связи с обвинениями в поставке опасной для здоровья и жизни продукции компания добровольно отозвала товар с прилавков.

Всего по состоянию на 14 марта инфекция выявлена у 68 человек в 16 штатах страны. Помимо продукции Global Pharma Healthcare, в США из оборота вывели глазные капли нескольких других фармкомпаний.

gxpnews