Минфин намерен ужесточить контроль за производством медицинского спирта

Министр финансов Антон Силуанов заявил о несовершенстве законодательства в области регулирования производства и реализации медицинского спирта. Он считает, что потребность отрасли здравоохранения значительно ниже объема производства ($7 млн в год) и что излишек используется не по назначению. Об этом он рассказал в ходе расширенной коллегии Росалкогольрегулирования, сообщает «Российская газета».

Необходимо ужесточить контроль за производством медицинского спирта таким образом, чтобы субстанции на его основе использовались исключительно в качестве сырья для производства фармпродукции и не попадали в нелегальный оборот, считает Силуанов.

Сложность заключается в том, что оборот спирта, который является частью лекарственных средств, контролируется Минздравом, а не Росалкогольрегулирования. «Проблема в отсутствии единой базы по прослеживаемости фармспирта. <…> Базы разные, учет разный. Недобросовестные производители пользуются этой разницей», – говорил ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

С 1 июня вступает в силу Постановление Правительства РФ, которое расширяет перечень не подлежащих требованиям Росалкогольрегулирования спиртосодержащих медизделий. В список добавилась 21 новая позиция.

gxpnews