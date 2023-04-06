Импортозамещающую технологию изготовления моноклональных антител создала «Система-БиоТех»

Научная лаборатория «Система-БиоТех» (входит в АФК «Система»), которая специализируется на молекулярной биологии, генетике и клеточных технологиях, представила новую импортозамещающую разработку – технологию производства рекомбинантных терапевтических белков. Получаемый материал используется для создания биотехнологических препаратов, в том числе на основе моноклональных антител (например, адалимумаба), сообщает пресс-служба компании.

Моноклональное антитело адалимумаб лежит в основе производства препаратов для лечения таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезнь Крона, язвенный колит. Это одно из более 30 моноклональных антител, входящих в список ЖНВЛП.

В компании заявили, что готовы к внедрению технологии в промышленных масштабах и обеспечению независимости России от импорта в этой сфере. «Мы создали технологию, позволяющую системе на основе CHO-клеток вырабатывать в разы больше белка на литр клеточной жидкости в сравнении с большинством используемых в России аналогов», – заявила директор по науке компании «Система-БиоТех» Наталья Позднякова. СНО-клетки получают из яичника китайского хомячка.

По словам гендиректора «Системы-БиоТех» Артема Сиразутдинова, некоторые российские компании с R&D-лабораториями обладают схожими разработками, но используют их только на собственных производствах. «Наша технология – первая доступная всему рынку», – подчеркнул он.

«Система-БиоТех» является резидентом столичной научно-инновационной площадки медицинских технологий и фармацевтики «Мосмедпарк». В марте 2023 года площадка получила статус технопарка, что дает доступ к налоговым льготам.

gxpnews