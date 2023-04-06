Компания «Сотекс» выводит на рынок «Церетон» в форме капсул 400 мг № 112

«Церетон» от компании «Сотекс» является самым востребованным препаратом холина альфосцерата у врачей и пациентов. Благодаря доказанной клинической эффективности и многолетнему успешному опыту применения препарат стал абсолютным лидером по выписке в своем сегменте: более 50% рецептов приходится на «Церетон».

Это единственный в России препарат холина альфосцерата, разрешенный к применению у детей, что говорит о его высоком профиле безопасности. «Церетон» в капсулах показан при когнитивных нарушениях легкой и средней тяжести, обусловленных ЧМТ и/или геморрагическим инсультом (включая восстановительный период и отдаленные последствия) у детей с 11 лет и старше.

«Церетон» восстанавливает и поддерживает когнитивные, двигательные и эмоциональные функции у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями головного мозга, применяется для лечения пациентов после инсульта и после перенесенной черепно-мозговой травмы.

Благодаря механизму действия, направленному на устранение причины развития заболевания, эффект от лечения препаратом «Церетон» наступает уже в первые две недели терапии, однако, чтобы сохранить его на долгое время, пациентам необходимо непрерывное длительное лечение препаратом.

Препарат представлен в разных формах выпуска (раствор для инъекций и капсулы), что позволяет врачу индивидуально подходить к терапии каждого пациента и является преимуществом в сравнении с другими препаратами холина альфосцерата.

«Церетон» в форме капсул 400 мг № 112 – это новая экономичная и удобная упаковка, рассчитанная на длительный курс терапии. Появление препарата в форме капсул делает терапию доступнее: пациентам станет еще удобнее получать лечение длительно, что повысит эффективность терапии.

gxpnews