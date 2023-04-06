Премьер призвал фармотрасль импортозаместить иностранную лексику

Глава правительства попросил представителей фармпромышленности отказываться от английских слов. По его словам, «импортозамещение должно проходить в головах».

Премьер-министр Михаил Мишустин, общаясь с фармпроизводителями призвал отказываться от употребления в речи иностранной лексики. Такое замечание он сделал в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, которая состоялась накануне. В ходе осмотра нового корпуса областного онкодиспансера, губернатор Павел Малков рассказал премьеру о трудностях с оснащением больницы.

«Некоторые виды импортного оборудования мы получали буквально с боем, оно шло из-за рубежа и нам не хотели его отдавать, хотя оно было заранее оплачено и законтрактовано, несколько месяцев мы разбирались по каждой единице техники», — сказал глава региона.

Также Мишустин ознакомился с деятельностью регионального медицинского кластера. В него входят медицинский и радиотехнический университеты, медицинский колледж, три предприятия фармацевтической отрасли и девять предприятий-производителей медицинских изделий и оборудования.

«Один момент. Вот вы говорите «target» или R&D (Research and Development). Давайте «целеполагание» и НиОКРы — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Мне кажется, так будет понятнее, чтобы с английского языка тихо уходить на импортозамещение. Импортозамещение еще должно в головах произойти», — сказал Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

Он также, как писал «ФВ», призвал отрасль локализовать производство медицинского оборудования в России, а также наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. Он также добавил, что власти поддерживают субсидиями, чтобы те, кто впервые начинает что-то производить, имели преимущество. Премьер призвал не избегать использования медоборудования иностранного производства, однако стараться локализовать выпуск такой продукции и производить собственные запчасти.

В конце февраля вступили в силу изменения в правила использования русского языка. В частности, он должен использоваться в рекламе, а также в информации, предназначенной для потребителей. Запрещается использовать иностранные слова, у которых есть русские аналоги. В связи с этим, как писал «ФВ», участники рынка биологически активных добавок задались вопросом, необходимо ли будет вносить изменения в упаковку и информацию о товаре. «Союз производителей БАД к пище» обратился в Минпромторг и Роспотребнадзор с просьбой подготовить разъяснения.

Фото: government.ru

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