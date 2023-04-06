«Р-Фарм» выиграла третий офсетный контракт на локализацию производства ЛП в Москве

Компания «Р-Фарм» стала победителем третьего по счету конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку ряда лекарственных препаратов (ЛП) в Москве. По условиям соглашения фармкомпания создаст на территории столицы производство препаратов по 10 МНН, вложив в проект не менее 3 млрд рублей.

В свою очередь, город гарантирует «Р-Фарм» закупку ЛП в течение пяти лет с момента старта производства. Всего планируется закупить почти 150 млн таблеток и капсул на сумму почти 4,8 млрд рублей. Первые поставки начнутся в 2026 году.

Среди выпускаемых лекарств будут пять онкопрепаратов, три онкогематологических препарата, по два препарата для лечения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, один для терапии неврологических заболеваний и один для лечения ревматологических заболеваний и неспецифического язвенного колита.

Это уже третий офсетный контракт, заключенный между Москвой и «Р-Фарм». Ранее компания стала победителем конкурса на создание производства и поставку девяти препаратов, а также конкурса на поставку еще четырех ЛП: двух иммунодепрессантов в виде раствора для подкожного введения и двух противоопухолевых.

Всего, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица заключила с фармпроизводителями 10 офсетных контрактов на общую сумму 95 млрд рублей, сэкономив при этом 25 млрд рублей.

gxpnews