Опрос: узнаваемость бренда реже всего влияет на выбор аптеки

На выбор той или иной аптеки сильнее всего влияет доступность цен, следует из опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ среди 1000 взрослых россиян в марте 2023 года. Этот вариант ответа актуален для 90% опрошенных (респонденты выбирали несколько вариантов ответа).

Чуть менее важными факторами для выбора аптеки респонденты назвали наличие необходимого товара (89%), удобное расположение (86%) и уверенность в отсутствии подделок (80%). Грамотные фармацевты важны 79% опрошенных, удобный график работы – 74%, наличие программ лояльности – 72%. Узнаваемость бренда в качестве критерия назвали 50% опрошенных.

Кроме того, аналитики НАФИ выяснили, что у 86% россиян есть аптека в шаговой доступности от дома, причем у каждого второго респондента не одна, а две или три. У 29% респондентов рядом с домом четыре и более точек продажи лекарств. При этом 13% респондентов рассказали, что рядом с домом аптек нет, – этот вариант ответа актуален для жителей сельской местности.

Ранее сообщалось, что в аптеках могут появиться боксы для сдачи в переработку просроченных лекарств, использованных медизделий и медицинских упаковок. По данным Российского экологического оператора, неразложившиеся препараты и упаковка от них, выброшенные вместе с бытовым мусором, токсичны для окружающей среды, а блистеры не разлагаются в течение сотен лет.

gxpnews