Закупка препарата «Апбрави» для «Круга добра» снова не состоялась

Центр лекарственного обеспечения не смог закупить препарат «Апбрави» (селексипаг) для лечения легочной артериальной гипертензии у подопечных благотворительного фонда «Круг добра». Фармкомпаний, желающих принять участие в аукционе, не нашлось, передает «Фармвестник».

Тем не менее два других аукциона – на поставку препаратов «Гэттестив» (тедуглутид) и «Трансларна» (аталурен) – состоялись. Контракты заключены с компаниями «Фармимэкс» и «Медипал-Онко», которые оказались единственными заявившимися.

Ранее в марте 2023 года также не удалось закупить «Апбрави» по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе. В прошлом месяце начальная цена контракта составляла 8,8 млн рублей (за поставку 3800 единиц), а в апреле за поставку 360 таблеток предлагалось 862 000 рублей.

За поставку препарата «Трансларна» «Фармимэкс» получит 282,7 млн рублей, а «Медипал-Онко» за «Гэттестив» – 80 млн рублей.

gxpnews