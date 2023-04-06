Росздравнадзор напомнил об аналогах «Оземпика» на российском фармрынке

Фармкомпания Novo Nordisk продолжит поставлять противодиабетический препарат «Оземпик» в РФ как минимум до декабря 2023 года, заявили в Росздравнадзоре. В конце января 2023 года в гражданский оборот было введено порядка 18,5 тысячи упаковок препарата.

Также в ведомстве напомнили, что российский фармрынок не обделен препаратами – аналогами «Оземпика», взаимозаменяемыми в рамках фармакотерапевтической группы препаратами с МНН семаглутид, эксенатид, дулаглутид, лираглутид. С начала 2023 года в оборот было выпущено около 94 тысяч упаковок таких лекарств.

«Обращаем внимание, что перечисленные препараты отпускаются только по рецепту и их бесконтрольное применение без назначения врача и предварительного обследования может нанести непоправимый вред жизни и здоровью», – подчеркнули в Росздравнадзоре.

Ранее ряд СМИ сообщил о завышенных во многих аптеках ценах на «Оземпик». Росздравнадзор пообещал разобраться в ситуации. «Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры», – заявили в пресс-службе.

gxpnews