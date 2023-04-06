Стоимость ЛП «Элпиды» для лечения ВИЧ снижена на 15%

Российская компания «Элпида» снизила на 15% стоимость своего инновационного лекарственного препарата для терапии ВИЧ-инфекции на основе элсульфавирина – «Элпида». Зарегистрированная предельная отпускная цена – 5500 рублей без НДС за упаковку из 30 таблеток. Препарат включен в список ЖНВЛП.

Полный цикл производства препарата осуществляется на территории России. Во втором квартале ООО «Элпида» планирует произвести и поставить весь объем препарата, необходимый для исполнения контрактов, заключенных в начале марта 2023 года в рамках федеральных закупок по сниженной цене.

В 2022 году компания также разработала и вывела на рынок лекарственный препарат «Элпида® Комби», включающий фиксированную комбинацию доз в одной таблетке тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин (с однократным приемом одной таблетки в сутки), для терапии ВИЧ-1 у взрослых пациентов.

Летом 2022 года стало известно, что Минздрав снизил долю закупок дорогостоящих импортных препаратов от ВИЧ. Кроме того, ФЦПиЛО закупил препарат на 2,8 млрд рублей. Это в 3,2 раза больше, чем в 2021-м. Увеличению закупок способствовало включение этого средства в состав предпочтительных схем лечения первого ряда в обновленных клинических рекомендациях по терапии ВИЧ.

gxpnews