Scorpion Therapeutics и Pierre Fabre объявили о сотрудничестве

Американская биотехнологическая компания Scorpion Therapeutics и французская фармацевтическая компания Laboratoires Pierre Fabre объявили о сотрудничестве для совместной разработки двух ингибиторов рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) нового поколения. По условиям сделки Scorpion получит $65 млн в виде авансового платежа и сохранит за собой права на ингибиторы в США, Канаде и Японии, в то время как Pierre Fabre оставил за собой права на все остальные рынки.

Немелкоклеточный рак легкого – наиболее распространенная форма, а мутации EGFR – это один из наиболее частых факторов, вызывающих заболевание. Текущим стандартом лечения пациентов с NSCLC и мутациями экзона 19 или 21 EGFR является osimertinib, однако до 12,5% пролеченных пациентов (примерно 3000 человек ежегодно в США) приобретают резистентные мутации в C797S, для которых сегодня нет утвержденных методов лечения. Мутация C797S, как ожидается, будет расти параллельно, создавая растущую потребность в EGFR TKI четвертого поколения, которые можно использовать для лечения этой популяции пациентов.

Доклинические данные STX-241 будут представлены во втором полугодии 2023 года, а подача заявки на новый исследуемый препарат (investigational new drug, IND) ожидается в первом полугодии 2024 года. STX-721 является потенциально Best-in-Class мутантным ингибитором EGFR экзона 20, подача заявки IND на который ожидается в 2023 году.

В соответствии с условиями соглашения Scorpion имеет право на получение в общей сложности до $553 млн в виде потенциальных промежуточных платежей. Кроме того, Pierre Fabre будет выплачивать компании Scorpion многоуровневые процентные гонорары за лицензированный продукт, исходя из годовых чистых продаж каждого продукта на территориях, которые остаются под контролем Pierre Fabre. Scorpion будет выплачивать Pierre Fabre многоуровневые процентные отчисления от годовых чистых продаж каждого продукта в США. Компании поделят общие расходы на разработку.

В конце 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Mirati Therapeutics от рака легких adagrasib, в результате чего акции компании выросли более чем на 8% в ходе расширенных торгов.

gxpnews