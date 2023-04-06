Дело о мошенничестве при закупках медтехники для Иркутского онкодиспансера передано в суд

По версии следствия, в 2020 году подозреваемые вступили в сговор и произвели закупку и поставку «дорогостоящего медицинского оборудования» по завышенной цене. Ущерб федеральному и областному бюджетам следователи оценили в более 22 млн рублей. В ноябре 2021 года фигуранты были задержаны, а их имущество на общую сумму 28 млн рублей арестовано в качестве обеспечительной меры. В настоящее время дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) передано в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

Официально имена обвиняемых не раскрываются. Как следует из картотеки суда, по делу проходят четверо фигурантов – Нина Первушина, Сергей и Екатерина Петровы, Елена Степанова.

Нина Первушина в качестве индивидуального предпринимателя, а также ООО «Компания «Браун» (на тот момент долей в 70% поставщика владела Нина Первушина, еще 30% принадлежали Сергею Петрову) и «Медлайн» (на 100% владела Екатерина Петрова) фигурировали в расследовании Управления ФАС по Иркутской области о картельном сговоре при поставке медоборудования в регионе на общую сумму 100 млн рублей. Расследование касалось тендеров на поставку медоборудования в областной онкодиспансер, Иркутскую областную детскую клиническую больницу, Усть-Илимскую городскую больницу и другие медучреждения.

Дело инициировано УФАС в декабре 2020 года, а уже весной 2021 года ООО «Компания Браун» и индивидуальный предприниматель Нина Первушина признали вину в заключении антиконкурентного соглашения при поставках медизделий в клиники региона. Подобная процедура позволяла рассчитывать на освобождение от наказания.

Портал Ircity со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона уточняет, что дело касается дистрибьюторов «Компания «Браун» и «Медлайн», а объектом претензий стала закупка операционного микроскопа. Как следует из ЕИС в сфере закупок, контракт на поставку профильного медоборудования в онкодиспансер за 37,5 млн рублей в 2020 году выиграла компания «Медлайн». По договору был отгружен операционный микроскоп OPMI Pentero 900 производства Carl Zeiss.