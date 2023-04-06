Минздрав предложил вернуть требование об испытаниях введенных в оборот в течение года лекарств

Минздрав представил проект постановления, согласно которому производители будут обязаны предоставлять в Росздравнадзор протокол испытаний препарата, поступившего в течение года в гражданский оборот. Отмена этого требования была необходима после введения в отношении России экономических санкций, из-за которых возник риск дефектуры лекарств. Всего за 2022 год отозвано 783 серии лекарств, по сравнению с предыдущим годом рост составил около 77%.

Минздрав предложил внести поправки в Постановление Правительства № 593 от 05.04.2022, устанавливающее правила обращения препаратов в случае дефектуры или риска дефектуры. Изменения касаются в том числе контроля качества лекарств.

Согласно проекту документа будет возвращено требование об обязательном предоставлении в Росздравнадзор протокола испытаний препарата, поступившего в течение года в гражданский оборот в течение прошлого года. Эта норма предусмотрена ч.5 ст.51.2 ФЗ-61. Протоколы должны предоставлять до 1 февраля на каждую серию каждого торгового наименования с учетом лекарственной формы и дозировки.

Сейчас, по постановлению № 593, она приостановлена до конца 2023 года.

Минздрав подготовил несколько поправок в правила обращения лекарств при дефектуре или ее риске, утвержденные постановлением № 593. Ведомство предлагает продлить действие правил для ввоза незарегистрированных лекарств и препаратов в иностранной упаковке, ускоренной регистрации и внесения изменений в регдосье до декабря 2024 года.

В то же время Минздрав считает нецелесообразным продлевать действие пункта 65 раздела VII правил, который касается ввода в гражданский оборот лекарств, зарегистрированных в России. Согласно указанному пункту производителям разрешили не предоставлять протоколы испытаний, как того требует ч.5 ст.51.2 ФЗ-61.