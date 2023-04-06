Proxygen и MSD заключили соглашение по разработке молекулярных деструкторов клея

Австрийская Proxygen заключила соглашение с MSD по разработке молекулярных деструкторов клея. Его общая сумма превысит 2,5 млрд долл. Этот класс препаратов способен удалять из организма вызывающие болезни белки.

Австрийская Proxygen и компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заключили исследовательское и лицензионное соглашение, сообщает Pharmaceutical Technology. В рамках сделки компании будут разрабатывать разрушители молекулярного клея против разных терапевтических целей. С помощью этих соединений можно перепрограммировать естественные клеточные механизмы для выборочного удаления вызывающих болезни белков.

Их преимущество в том, что они, в отличие от традиционных терапевтических средств, которые подавляют активность болезнетворных ферментов, полностью избавляются от проблемных белков.