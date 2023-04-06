«Круг добра» внес в перечень новое заболевание

Фонд «Круг добра» обновил перечень заболеваний, в него была включена миелопатия шейного отдела спинного мозга. Кроме того, в виды помощи, которую оказывает фонд, добавлена кардиологическая операция «Видеоассистированная селективная левосторонняя симпатэктомия».

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень заболеваний для оказания помощи. В него была добавлена новая нозология — миелопатия шейного отдела спинного мозга, осложненная зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких. Количество заболеваний в перечне в итоге выросло до 71, сообщается на сайте фонда.

Для помощи детям с этой проблемой экспертный совет фонда одобрил назначение стимулятора диафрагмального (френического) нерва MARK IV с принадлежностями. Он уже присутствовал в перечне закупок «Круга добра».

Помимо этого для детей с синдромом удлиненного интервала QT и катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией эксперты согласовали организацию и финансовое обеспечение нового уникального метода лечения «Видеоассистированная селективная левосторонняя симпатэктомия». Это уже третий вид кардиологической помощи, которую сможет оплачивать «Круг добра», отметили в пресс-службе фонда. Операция согласована сроком на год.

Новые виды кардиологической помощи детям предлагаются на рассмотрение экспертного совета специально созданной рабочей группой ведущих кардиологов, специалистов ведущих медицинских центров России. Помощь оказывается в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, однако некоторые совершенно новые технологии в эти программы еще не входят и оплачиваются за счет внебюджетных средств. Фонд взял на себя их финансирование в 2023 году.

Экспертный совет фонда скорректировал категории детей, которым показано назначение препарата ценегермин, а также рассмотрел и одобрил очередные заявки на обеспечение детей лекарствами. В том числе заявки на 75 вновь выявленных пациентов, теперь у фонда 5528 подопечных.

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Артем Косенок

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