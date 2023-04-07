В создание новых производств в Петербурге в 2023 году вложат 7,7 млрд рублей

Инвестиции в создание новых производств в Петербурге составят 7,7 млрд рублей в 2023 году. Об этом в четверг сообщил президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак.

«В Петербурге планируется запустить как минимум восемь новых производств с общим объемом инвестиций 7,7 млрд рублей. На долю промышленных комплексов города приходится 20% валового регионального продукта», – сказал он на собрании Союза промышленников и предпринимателей Петербурга.

По его словам, в Петербурге на треть увеличился объем контрактов с субъектами малого предпринимательства.

«Общий объем поддержки петербургских предприятий через налоговые преференции составил 17 млрд рублей. Сложившая внешнеэкономическая и политическая ситуация требует расширения кооперационного взаимодействия отечественных предприятий. В настоящее время практически каждое промышленное предприятие находится в поисках альтернативных поставщиков для обеспечения электронно-компонентной базы, инструментов и так далее. Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет зафиксировано по 19 отраслям экономики города», – заявил он.

В городе приняли 120 мер поддержки бизнеса в 2022 году. Поддержка предприятий Петербурга достигла порядка 40 млрд рублей в 2022 году, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

«Объем поддержки предприятиям всех отраслей бизнеса в Петербурге составил порядка 40 млрд рублей. Это существенная цифра. И это дает отдачу. Губернатор в 2019 году принял решение об ускоренной докапитализации Фонда развития промышленности, который выдает льготные займы по 14 программам. На сегодняшний день общая капитализация фонда [составляет] 7,2 млрд рублей. В прошлом году мы добавили важную программу – промышленная ипотека», – сказал он.

В Петербурге расширят практику применения офсетных контрактов, сообщил Турчак. «В городе были созданы новые инструменты для привлечения инвестиций – офсетный контракт. Состоялся первый конкурс на поставку лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний на общую сумму 8,7 млрд рублей. Это позволит городу за семь лет сэкономить 20,6 млрд рублей», – добавил он.

Ранее GxP News писал, что «Р-Фарм» планирует до 2026 года построить производство лекарственных препаратов в Петербурге в рамках первого офсетного контракта. В январе правительство Петербурга и «Р-Фарм» заключили контракт сроком на 10 лет. По условиям контракта городские власти на протяжении семи лет после завершения строительства предприятия будут закупать у компании препараты на общую сумму 8,7 млрд рублей.

gxpnews