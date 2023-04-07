Мишустин призвал к локализации производства медоборудования в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в стране, а также наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис.

«Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле – это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны», – подчеркнул глава кабмина. Он также попросил представителей фармпромышленности отказываться от английских слов. По его словам, «импортозамещение должно проходить в головах».

Мишустин напомнил, что власти поддерживают отечественное производство. «По цене мы всегда в этом смысле субсидии даем, чтобы наши производители, кто впервые начинает что-то производить, имели преимущество», – сказал он.

Премьер призвал не избегать использования медоборудования иностранного производства, но все же стараться локализовать выпуск такой продукции и производить собственные запчасти. «Здесь не надо стесняться ничего. Мы можем произвести современные консоли отечественные, кислород и вакуум. Самое главное – обеспечить запчастями и качественным сервисом», – добавил он.

Глава правительства в среду в ходе рабочей поездки осмотрел новый корпус Областного клинического онкологического диспансера в Рязани, ему показали новейшее оборудование. Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал председателю правительства, что при строительстве нового корпуса онкодиспансера медики особенно остро ощутили необходимость импортозамещения. «Некоторые виды импортного оборудования мы получали буквально с боем, оно шло из-за рубежа, и нам не хотели его отдавать, хотя оно было заранее оплачено и законтрактовано. Несколько месяцев мы разбирались по каждой единице техники», – сообщил глава региона.

Ранее Росздравнадзор предложил с 1 сентября 2023 года разрешить больницам и поликлиникам ремонтировать иностранное медицинское оборудование с помощью неоригинальных запчастей из-за риска санкций.

gxpnews