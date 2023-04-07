Путин: «РФ намерена углублять сотрудничество с Зимбабве»

Россия нацелена на углубление торгово-инвестиционного сотрудничества с Республикой Зимбабве, а также на развитие промышленной кооперации и реализацию культурных и образовательных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

Президент отметил, что дружба России и Зимбабве проверена временем. «Нашим обоюдным интересам отвечают углубление торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие промышленной кооперации, реализация совместных коммерческих проектов в сфере культуры и образования».

Президент в своей речи также затронул отношения России с Республикой Экваториальная Гвинея. «Сейчас между нашими странами укрепляется взаимовыгодное сотрудничество», – отметил Путин. По его словам, российские специалисты оказывают содействие гвинейцам в борьбе с вирусом, вызывающим лихорадку Эбола, и многими другими инфекционными заболеваниями, предоставляют гуманитарную помощь, медицинское оборудование и вакцины.

Ранее в Минздраве России состоялась встреча министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко и первой леди Республики Зимбабве Ауксилии Мнангагвы. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, производства медицинского оборудования и лекарственных препаратов, медицинского туризма и образования.

gxpnews