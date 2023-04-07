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МО РФ: вакцину Pfizer выпустили с серьезными побочными эффектами из-за сговора в США

Сговор между чиновниками США и производителями вакцины от ковида Pfizer позволил выпустить препараты с серьезными побочными эффектами. Об этом в пятницу заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По имеющейся у нас информации, сговор между чиновниками и производителями антиковидной вакцины Pfizer позволил запустить в обращение препараты с серьезными побочными эффектами. При этом на момент одобрения вакцины у Pfizer были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации», – подчеркнул Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

В Минобороны добавили, что таким образом чиновники федеральных агентств США «впоследствии занимают ключевые должности в фармацевтических компаниях».

МО РФ также ранее утверждало, что сотрудники американской фармацевтической корпорации Pfizer признают факт проведения исследований «направленной эволюции» для получения конкурентных преимуществ и увеличения прибыли. МО ссылалось на видео, опубликованное ультраправой американской активистской организацией. Project Veritas на своем  сайте опубликовала видео, в котором предполагаемый сотрудник Pfizer Джордон Тристон Уокер рассказал, что компания занимается «направленной эволюцией» коронавируса для продолжения получения прибыли от вакцины.

gxpnews

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7 апреля, 2023 | Просмотров: 57