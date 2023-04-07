Минздрав разработал поправки в правила повышения цены на ЖНВЛП из-за дефектуры

Минздрав опубликовал проект поправок в Постановление Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020, которое утвердило особенности регулирования цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП в случае риска дефектуры. Предлагается установить срок действия заключения Росздравнадзора о наличии дефектуры или риска ее возникновения. Также изменена формула расчетов индексов, применяемых при определении дефицита.

На портале regulation.gov.ru размещен проект постановления правительства «О внесении изменений в особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Он разработан Минздравом по результатам совещания у заместителя руководителя аппарата правительства Ольги Кривонос, прошедшего в декабре 2022 года, указывается в пояснительной записке.

Предлагается установить срок действия заключения о дефектуре или риске ее возникновения Росздравнадзора в течение трех месяцев. Сейчас такой срок отсутствует. О необходимости поправки несколько месяцев назад заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В связи с установлением трехмесячного срока в постановление планируется добавить еще одно изменение. Если производитель получил отказ из-за того, что подал неполные сведения или нарушил сроки размещения документов в личном кабинете, то после устранения причин отказа он может вновь подать заявление на основании действующего заключения Росздравнадзора.

Кроме того, Минздрав будет оповещать заявителя о направлении документов в ФАС и о решении антимонопольного органа. В случае, если ФАС потребуются дополнительные документы от производителя, то он сможет подать их в электронном виде.

Также изменены формулы индекса отклонения поступления лекарственного препарата в гражданский оборот и индекса обеспечения потребности в лекарственном препарате. Они необходимы для определения риска дефектуры, если нет сведений о потребности в лекарстве.

В частности, сейчас при расчете индекса отклонения требуется три показателя:

количество лекарственных форм препаратов одного МНН, введенных в гражданский оборот за 6 месяцев, предшествующих месяцу формирования заключения Росздравнадзора;

количество лекарственных форм одного МНН, которое планируется ввести в гражданский оборот в последующие 6 месяцев;

количество лекарственных форм одного МНН, введенных в гражданский оборот за 30 месяцев, предшествующих месяцу формирования заключения.

В проекте фигурируют только два показателя:

количество лекарственных форм лекарственных препаратов одного МНН, которое планируется ввести в гражданский оборот в последующие 6 месяцев;

количество лекарственных форм одного МНН, введенных в гражданский оборот за 24 месяца, предшествующих месяцу формирования заключения Росздравнадзора.

При расчете индекса потребления количество показателей, напротив, выросло. Сейчас требуется три показателя:

годовая потребность в России в лекарстве одного МНН и имеющего одинаковый путь введения (эквивалентные лекарственные формы и дозировки), выраженная в количестве лекарственных форм;

количество лекарственных форм одного МНН, которое планируется ввести в гражданский оборот в последующие 6 месяцев;

количество лекарственных форм одного МНН, введенных в гражданский оборот за 30 месяцев, предшествующих месяцу формирования заключения Росздравнадзора.

Проект предлагает четыре показателя:

годовая потребность в России в лекарстве одного МНН и имеющего одинаковый путь введения, выраженная в количестве лекарственных форм;

количество лекарственных форм одного МНН, которое планируется ввести в гражданский оборот в последующие 6 месяцев;

количество лекарственных форм одного МНН, введенных в гражданский оборот за 6 месяцев, предшествующих месяцу формирования заключения Росздравнадзора;

количество лекарственных форм одного МНН, введенных в гражданский оборот за 24 месяца, предшествующих месяцу формирования заключения.

Поправки внесены также в приложение 3, касающееся информации о наличии препарата в клинических рекомендациях и стандартах оказания медпомощи. Уточняется, что информация о возможности замены представляется на основании сведений перечня взаимозаменяемых лекарств, размещенного на портале ГРЛС.

Елена Калиновская

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