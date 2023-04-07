Takeda закроет несколько исследовательских программ

Takeda свернет исследования в области генной терапии на основе аденоассоциированных вирусов и в сфере гематологии. Часть сотрудников может покинуть компанию.

Takeda прекратит доклинические исследования в области генной терапии на основе аденоассоциированных вирусов и в редких гематологических областях. Об этом сообщает FierceBiotech со ссылкой на представителя компании.

По словам представителя Takeda, этот шаг поможет компании сосредоточить ресурсы на приоритетных терапевтических областях и программах, таких как пероральный ингибитор тирозинкиназы 2 (TAK-279). Этот актив находится в разработке для нескольких аутоиммунных заболеваний и в настоящее время проходит исследование IIb фазы у пациентов с бляшечным псориазом. Также он изучается во IIb фазе для пациентов с активным псориатическим артритом.

В компании сообщают, что попытаются сохранить рабочие места тем, кого затронут перемены. Некоторым специалистам дадут схожие по функционалу обязанности.

За последние несколько лет компания вложила значительные средства в генную терапию — с марта 2020 года по май 2022-го она заключила 10 сделок в этой области на сумму около 9 млрд долл. Однако большинство соглашений приходится не на генную терапию на основе аденоассоциированных векторов.

Takeda не единственная компания, которая за последнее время пересмотрела приоритеты в области разработок и исследований. Ранее в этом году Pfizer объявила об изменении своей стратегии и отказе от восьми активов, связанных с редкими заболеваниями.

Николай Соколов

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