Ассоциации предложили пересмотреть ценообразование дешевых препаратов Sanofi заявила о новом побочном эффекте вальпроевой кислоты » АО «Катрен» планирует выкупить 100% группы «Эркафарм» АО «Катрен» планирует стать единственным собственником акций группы «Эркафарм». Это ходатайство уже одобрила ФАС России. АО «Катрен» может стать единственным собственником ГК «Эркафарм», выяснил Vademecum. Группа объединяет сети «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-Фарма». По данным издания, соответствующее ходатайство уже одобрила ФАС России. По завершении сделки 100% акций группы компаний будут принадлежать «Катрен». «Став единственным акционером аптечной сети «Эркафарм», компания «Катрен» планирует синхронизировать основные стандарты управления операционной деятельностью и корпоративного управления розничного сегмента группы компаний «Катрен», состоявшего из аптечных сетей «Мелодия здоровья» и «Эркафарм», — заявили изданию в компании. Постепенно выкупать группу компаний «Катрен» начал еще в июне 2021 года. Тогда организация приобрела 24% акций аптечного ритейла, но сразу отметила, что это лишь первый этап сделки — в планах компании было приобрести контролирующую долю. Уже в августе 2021 года доля «Катрен» в ГК составляла 50,01%. Возможную смену собственника участники рынка, опрошенные «ФВ», предполагали еще на начале сделки.

Фото: facebook.com/katren.ru Руслан Мавлиханов

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