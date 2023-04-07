Ассоциации предложили пересмотреть ценообразование дешевых препаратов

СПФО предложил наложить мораторий на два года на снижение цен для лекарств отечественного производства и препаратов стоимостью ниже 500 руб. Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» полагает, что необходимо увеличить порог для лекарств, для которых установлены особые условия регистрации цены, со 100 до 300 руб.

В РСПП 6 апреля прошло заседание, посвященное регулированию цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Участники заседания сформировали предложения по совершенствованию механизма регулирования предельных отпускных цен производителей, которые после обобщения будут направлены в правительство и профильные министерства, говорится в сообщении РСПП, передает корреспондент «ФВ».

В частности, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова предложила для всех лекарств стоимостью ниже 500 руб. и без ограничения по стоимости для препаратов, имеющих сертификат СТ-1 (то есть производства странами ЕАЭС), наложить мораторий на два года на переоценку в сторону снижения цен.

По постановлению № 865 от 29.10.2010, стоимость препаратов должна снижаться, если снизилась цена референтного препарата, или в случае регистрации второго дженерика.

По словам исполнительного директора АПФ Надежды Дараган, хотя ранее предполагалось, что цены на препараты Перечня ЖНВЛП стоимостью менее 100 руб. пересматриваться не будут, они пересматриваются в сторону снижения. Она также отметила, что реальный уровень инфляции за последние годы значительно превышает планируемый в бюджете уровень. Поэтому, по ее мнению, необходимо повысить ценовые планки до 300 руб. Сейчас, согласно постановлению № 865, только для лекарств стоимостью до 100 руб. можно повысить цену при условии, что выросли цены на сырье и материалы, а также в случае изменения накладных расходов. Для других групп препаратов условия более жесткие.

Например, возможность повышения стоимости лекарств иностранного производства привязана к курсу валют. В СПФО полагают, что зарубежным производителям надо дать возможность индексации цен без привязки к курсу валют. Также для этой группы препаратов следует предусмотреть возможность при установлении цены на новое лекарство учитывать не наименьшую цену сравнения, а медиану из трех наименьших цен, так как самая низкая цена часто является отражением ситуации на рынке конкретной страны, а не экономики производства препарата в целом.

Еще одно предложение – наложить мораторий на шесть месяцев на обязанность производителей снижать зарегистрированные цены на ЖНВЛП из-за снижения цены на препарат при ее снижении в «корзине» референтных стран. Эта норма касается как иностранных лекарств, так и отечественных, так как снижение стоимости референтного препарата влечет снижение воспроизведенных лекарств.

В СПФО поясняют, что лекарство производится с учетом сложившихся экономических затрат на конкретную дату. Реализация препарата по более низкой цене в одной стране может быть сделана с учетом условий конкретной страны, а не из-за изменения экономических затрат на производство.

Период в шесть месяцев даст возможность производителю адаптировать экономику к новой цене. Кроме того, не понадобится переоценка остатков у производителей и дистрибьюторов «задним числом».

Фактическая высокая инфляция при удержании курса валют со стороны государства делает производство лекарств все менее рентабельным как для отечественных, так и для иностранных производителей, отметила Лилия Титова.

Надежда Дараган обратила внимание на неравное положение производителей, когда производитель, впервые регистрирующий цену на ЖНВЛП, имеет возможность зарегистрировать ее с учетом цены референтного препарата, в то время как производитель, уже выпускающий препарат и имеющий зарегистрированную цену, ограничен индексом инфляции и при перерегистрации цены сможет повысить цену на индекс инфляции.

Также из-за особенности действующей методики регистрации цены вымываются препараты с малыми дозировками. Как пояснила Надежда Дараган, действующей методикой предполагается регистрация цены на лекарственный препарат путем расчета на 1 грамм действующего вещества.

По действующей методике получается, что на производство 30 таблеток по 500 мг производитель тратит в 2 раза меньше по сравнению с дозой 1000 мг. Но и в первом, и во втором случаях необходимо закупить пачку и инструкцию, их цена не будет зависеть от дозировки, необходимо принять во внимание трудозатраты и т.п.

Фото: РСПП

Елена Калиновская

Маргарита Грошева

pharmvestnik