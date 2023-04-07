Дмитрий Руцкой займется стабилизацией фармактивов группы «Биотэк»

Фармактивы «Биотэк» перешли в доверительное управление Дмитрию Руцкому. Он займется выводом юрлиц из тяжелого финансового положения.

Владелец ГК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой займется стабилизацией фармактивов «Биотэк». Об этом сообщил Vademecum. Источник, близкий к «Биотэк», также подтвердил «ФВ» эту информацию.

В управление Руцкого перешли следующие юрлица: ООО «Биотэк», АО МФПДК «Биотэк», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Фармация» (г. Пенза), ООО «Биодез», ОАО «Фармация» (г. Шахты). Договоренность об управлении достигнута в середине марта.

Новый управляющий отметил, что развитие будет сфокусировано на производителях и рознице. Дистрибьюторское подразделение в текущей ситуации возродить не получится, заявил он в интервью изданию.

С момента ареста экс-главы компании Бориса Шпигеля в марте 2021 года в «Биотэк» уже несколько раз сменилось руководство. В начале марта этого года кредиторы даже инициировали процедуру банкротства в отношении ряда компаний, входящих в группу.

Фото: Игорь Чунусов

Руслан Мавлиханов

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