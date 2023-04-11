GSK выдала трем компаниям разрешение на производство дженериков своего ЛП для профилактики ВИЧ

GSK подписала соглашения с компаниями Aurobindo Pharma, Cipla и Viatris, которые будут производить дженерики оригинального препарата Сabotegravir. Дженерики будут поставляться в 90 стран при условии их одобрения регулирующими органами.

Препарат является ингибитором вирусной интегразы – фермента, управляющего функцией внедрения генетического материала вируса в геном хозяина. Препарат структурно близок к антиретровирусному долутегравиру. Это первое средство в виде инъекции от ВИЧ, получившее одобрение американского регулятора.

В июле прошлого года GSK объявила о программе с ООН с целью предоставить развивающимся странам доступ к новым методам лечения ВИЧ. Организация «Врачи без границ» положительно охарактеризовала этот шаг и добавила, что GSK должна предоставить препарат по более низким ценам в развивающихся странах, пока дженерики проходят согласования и не вышли на рынок.

Организация также сообщила, что в течение нескольких месяцев ведет переговоры с GSK, чтобы получить достаточное количество препарата для нуждающихся пациентов, но переговоры пока не дали результата.

«GSK должно быть стыдно: у них под рукой спасающее жизни лекарство для профилактики ВИЧ, но при этом они не могут обеспечить ими по-настоящему нуждающихся пациентов», – сказала доктор Хелен Бигрейв, консультант по хроническим заболеваниям в рамках кампании «Врачи без границ» по обеспечению доступа.