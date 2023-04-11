Владельцы фармкомпаний вошли в TOP200 списка Forbes

Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших людей мира. «ФВ» проанализировал список и нашел владельцев, управляющих крупными фармацевтическими компаниями, а также людей, имеющих связи с фармбизнесом.

Владельцы фармацевтических компаний и активов вошли в TOP200 богатейших людей мира, составленный Forbes. Всего в этом списке оказались свыше 2,5 тыс. человек.

Самыми богатыми людьми, имеющими связь с фармбизнесом, оказались представители семьи Уолтон. Они владеют гипермаркетами Walmart, продающими в том числе и фармацевтическую продукцию. В прошлом году компания Walmart основала исследовательский институт, направленный на совершенствование системы клинических испытаний.

Члены семейства расположились на 19, 20 и 21 местах в рейтинге. Джим Уолтон владеет 58,8 млрд долл., Роб Уолтон — 57,6 млрд долл., Элис Уолтон — 56,7 млрд долл. Другие члены семьи расположены ниже по списку.

На 68 месте оказался глава Индийского института сыворотки Сайрус Пунавалла. Его состояние оценивается в 22,6 млрд долл. Как пишет Forbes, компания ежегодно производит 1,5 млрд доз разных вакцин, в том числе против кори, полиомиелита и гриппа. Во время пандемии COVID-19 институт сотрудничал с AstraZeneca и выпускал вакцину по ее технологиям.