Производство лекарств может войти в перечень направлений технологического развития России

Правительство работает над формированием перечня важных направлений технологического развития страны до 2030 года для обеспечения «технологического суверенитета». Среди них оказалось производство лекарственных средств из-за приостановки работы в России производителя сырья.

В правительстве формируют перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года. Десять направлений уже получили «дорожные карты». Еще восемь направлений, среди которых оказалось производство лекарственных средств, «рассматриваются правительством для дальнейшей разработки соглашений» с компаниями, которые могут быть привлечены для их реализации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минобрнауки.

При подготовке концепции технологического развития отобрали 18 направлений, упор на которые будут делать власти. Курирует работу первый вице-премьер Андрей Белоусов по предложениям Минэкономики и Минпромторга. Итоговый перечень проектов оказался ориентирован не на прорывы, а, как отмечают в Минэкономики, на обеспечение «технологического суверенитета».

Например, включение фармтехнологий в «прорывные» объясняется приостановкой работы в России производителя сырья для лекарств BASF, пишет издание.

Концепция технологического развития будет рассмотрена на стратегической сессии у премьер-министра в ближайшее время, сообщили в Минобрнауки. В апреле документ будет официально внесен в правительство для утверждения.

Перечень начали разрабатывать еще в досанкционное время. В конце 2022 года из-за утраты доступа к сложному импортному оборудованию и утраты актуальности его начали пересматривать. Ранее технологическое будущее правительство связывало с прорывными разработками мирового уровня, теперь половина инициатив нацелена на повторение существующих иностранных технологий, более недоступных России из-за санкций, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что правительство представило новый механизм поддержки фармкомпаний в области импортозамещения. Производителям предлагают субсидии на НИОКР для разработки отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов.

Ринат Васбеев

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