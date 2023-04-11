«Платиновая унция» объявила номинантов среди рецептурных препаратов

Оргкомитетом XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» названы рецептурные препараты, ставшие номинантами конкурса. В шорт-лист вошли пять лекарственных средств от пяти производителей: «Конкор» («Мерк Сероно»), «Ксарелто» (Bayer), «Мексидол» («Фармасофт»), «Немисил» («Берлин-Хеми»), «Эликвис» (Pfizer)*.
По итогам 2021 и 2020 гг. в номинации побеждал препарат «Ксарелто» (Bayer).
Номинация «Рецептурный препарат» наряду с номинацией «Безрецептурный препарат» входит в категорию «Препарат года».
Номинации «Платиновой унции» по итогам 2022 года распределены по следующим категориям: «Компания года» (подноминации «Производители ЛС»: крупнейшие производители ЛС, нишевые и специализированные производители ЛС; «Аптечная сеть года»: федеральная аптечная сеть, региональная аптечная сеть; «Дистрибьютор лекарственных средств»; «E-Сommerce»), «Препарат года» (рецептурный и безрецептурный), «Проект года» (бизнес-проект, социальный проект и digital-проект), «Динамика года» (компания года по поставкам в коммерческий сектор, компания года по поставкам в государственный сектор, препарат года в государственном секторе, препарат года в розничном сегменте), «Лонч года».