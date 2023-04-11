На всеобщее лекарственное обеспечение потребуется около 500 млрд рублей Бывший менеджер Roche Дмитрий Козлов перешел в «Джи Ди Пи» » «Платиновая унция» объявила номинантов среди рецептурных препаратов Оргкомитетом XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» названы рецептурные препараты, ставшие номинантами конкурса. В шорт-лист вошли пять лекарственных средств от пяти производителей: «Конкор» («Мерк Сероно»), «Ксарелто» (Bayer), «Мексидол» («Фармасофт»), «Немисил» («Берлин-Хеми»), «Эликвис» (Pfizer)*. По итогам 2021 и 2020 гг. в номинации побеждал препарат «Ксарелто» (Bayer). Номинация «Рецептурный препарат» наряду с номинацией «Безрецептурный препарат» входит в категорию «Препарат года». Номинации «Платиновой унции» по итогам 2022 года распределены по следующим категориям: «Компания года» (подноминации «Производители ЛС»: крупнейшие производители ЛС, нишевые и специализированные производители ЛС; «Аптечная сеть года»: федеральная аптечная сеть, региональная аптечная сеть; «Дистрибьютор лекарственных средств»; «E-Сommerce»), «Препарат года» (рецептурный и безрецептурный), «Проект года» (бизнес-проект, социальный проект и digital-проект), «Динамика года» (компания года по поставкам в коммерческий сектор, компания года по поставкам в государственный сектор, препарат года в государственном секторе, препарат года в розничном сегменте), «Лонч года». Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные издания рынка фармакологии, руководители фармацевтических компаний. Церемония награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 20 апреля. Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»). Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru. * В алфавитном порядке.

pharmvestnik Елена Григорьева