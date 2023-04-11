На всеобщее лекарственное обеспечение потребуется около 500 млрд рублей

Лекарственное обеспечение всех граждан потребует около 500 млрд руб. По словам главы центра лекобеспечения, таких денег сейчас найти не удастся. Для этого можно ввести налог, подобно тому, что использует «Круг добра». В Минздраве пока идут по пути расширения лекобеспечения за счет отдельных нозологий, которые приводят к инвалидизации.

На лекарственное обеспечение всех граждан нельготных категорий может потребоваться 500 млрд руб., сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. При условии, что выписка препаратов будет ограничена Перечнем ЖНВЛП и будут определены заболевания, не подлежащие возмещению. К такому выводу пришли эксперты на «круглом столе», посвященном лекарственному страхованию в Госдуме, передает корреспондент «ФВ».

При этом программа 14 ВЗН и орфанные заболевания должны быть выделены в отдельную группу. Например, все эти пациенты могли бы обеспечиваться фондом «Круг добра», где по итогам 2023 года ожидается профицит в 140 млрд руб.

По словам депутата, необходимо решить, к чему относится лекарственное обеспечение: к социальной поддержке, или это часть медицинской помощи. Правильно было бы отнести его к медицинской помощи, считает Куринный. По его мнению, сохранение подхода, когда только часть населения обеспечивается лекарствами за счет государства с медленным добавлением новых групп пациентов, не способно повлиять на показатели смертности.

При введении всеобщего лекарственного обеспечения, полагает депутат, следует предусмотреть повышение ответственности медицинских работников за обоснованную выписку лекарственных препаратов, а также обеспечить приверженность лечению со стороны граждан.