Правительство уточнило правила исключения лекарств из-под контроля за оборотом этанола

Теперь, чтобы вывести препарат из-под контроля за оборотом этанола, его цену будут сравнивать конкретно с ценой на водку. К тому же, перечень таких препаратов будут пересматривать минимум раз в год. Раньше это должны были делать не чаще этого периода.

Правительство внесло изменения в правила формирования перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, которые не подпадают под требования законодательства об обороте алкогольной продукции. Постановление № 558 от 07.04.2023 опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям, препарат может быть включен в перечень, если его розничная цена при аналогичном объеме и содержании этилового спирта выше розничной цены на водку. Ранее этот пункт содержал указание на алкогольную продукцию, а не конкретно на водку. Также в документе уточнено условие (в виде неравенства), согласно которому препарат может быть включен в перечень.

Также внесены уточнения в связи с переходом на евразийский рынок — исключить препарат из перечня, предусмотренного постановлением, возможно не только при исключении из ГРЛС, но и из единого реестра Евразийского экономического союза.

Вносить изменения в перечень теперь будет необходимо как минимум один раз в год. Также уточнена информация, которую должны предоставлять госорганы, а также участники рынка в Минздрав в своих предложениях по корректировке перечня.

Сейчас перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, которые не подпадают под регулирование алкогольной продукции, включает 210 позиций: 192 человеческих лекарства и 18 препаратов для ветеринарии. Он утвержден распоряжением правительства № 151-р от 30.01.2020.

В марте правительство также обновило перечень медизделий, на деятельность по производству, изготовлению и обороту которых не распространяется действие федерального закона о государственном алкогольном регулировании. В список добавили 21 позицию — всего их 186. В частности, речь идет о стоматологических материалах для установки ортодонтических изделий, наборах реагентов EASYPREP, тест-системах «Плателия», контрольных материалах для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований.

Маргарита Грошева

pharmvestnik