Суд в США приостановил разрешение FDA на абортируемый ЛП

7 апреля федеральный судья в Техасе Мэтью Качмарик приказал FDA отозвать свое одобрение мифепристона по всей стране. Генеральная прокуратура США уже заявила, что обжалует решение. Более 300 фармкомпаний, в том числе Pfizer, в понедельник подписали открытое письмо с требованием отменить решение федерального судьи о приостановке продаж ЛП для аборта.

Группы противников абортов подали в суд на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в ноябре, утверждая, что агентство использовало неправильный процесс, когда оно одобрило мифепристон в 2000 году, и неадекватно рассмотрело безопасность препарата при использовании девочками в возрасте до 18 лет. Истцы просили судью Качмарика, консервативного бывшего христианского активиста, вынести предварительное распоряжение о прекращении продажи мифепристона по всей стране на время рассмотрения их иска. В результате 7 апреля федеральный окружной судья Мэтью Качмарик штата Техас временно приостановил действие разрешения на препарат мифепристон, которое FDA выдало более 20 лет назад.

Постановление Качмарика должно вступить в силу через семь дней, за этот срок оно может быть обжаловано. Федеральный окружной суд штата Вашингтон уже вынес противоположенное решение, указав на то, что запрет не может распространиться как минимум на 17 штатов. Дело было передано в Верховный суд США, и генеральный прокурор Меррик Гарланд уже сообщил, что обжалует вердикт. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что администрация президента продолжит репродуктивную свободу граждан.

10 апреля более 300 топ-менеджеров фармацевтических компаний, в том числе генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, подписали открытое письмо с требованием отменить решение федерального судьи о приостановке продаж мифепристона в таблетках для аборта. Эксперты также опасаются, что, если решение Качмарика вступит в полную силу, авторитет FDA будет ослаблен.

Ранее в GxP News вышел материал по ситуации с абортами в США. Так, еще 17 марта 2023 года штат Вайоминг ввел прямой запрет на использование и производство таблеток для прерывания беременности.

gxpnews