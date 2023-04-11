Производители аналогов лекарств смогут получить субсидию до 100 млн рублей

К субсидируемым НИОКР относится разработка препарата, включая доклинические исследования, разработка технологий производства фармсубстанций, составов и технологий производства препаратов, проведение клинических исследований и другие работы, необходимые для получения регистрационного удостоверения.

Затраты организации на проведение научно-исследовательских работ могут быть покрыты на 70%. Финансироваться будут расходы, возникшие не ранее начала календарного года, в котором получена субсидия. Компенсацию в 100% разработчик может получить непосредственно на выполнение проекта, а также на оплату труда работников, приобретение оборудования, накладные расходы и оплату услуг подрядчиков.

Максимальный срок реализации инновационного проекта по разработке биологического лекарственного препарата составит 4 года. Для дженериков – 2 года.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства говорилось, что на финансовое обеспечение российских производителей может быть выделено 3,07 млрд рублей. Предполагалось, что средства будут взяты из той части федбюджета, которая предназначена на предоставление субсидий российским организациям на реализацию проектов по разработке современных технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных препаратов и медизделий.

Проект стратегии «Фарма-2030» предполагает, что к 2030 году доля российских лекарств в деньгах должна достигнуть 42,7%, тогда как по итогам 2021 года составила 35,1%. Около двух третей препаратов, закупленных по федпрограмме «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»), составляют зарубежные лекарства, утверждал в 2022 году замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. По его словам, доля таких препаратов в 2021 и 2022 годах составила по 57%.

Почти 82% врачей больше доверяют оригинальным препаратам, следует из опроса Vademecum и профессиональной соцсети «Врачи РФ». Доктора настаивают на том, что эффективность и безопасность оригинальных лекарств лучше доказаны и проверены временем. Большинство врачей не готовы переводить на биоаналоги своих пациентов, если нет такой необходимости.