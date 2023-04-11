«Фармстандарт-Медтехника» через ФАС добивается отмены офсета на медизделия для службы крови

Компания подала жалобу по шести пунктам. В частности, претензии касаются объединения различных видов медизделий в один лот, которое с лета 2021 года ограничено постановлением Правительства РФ №620. При этом офсет предполагает локализацию колоколов для получения плазмы, линейки контейнеров для тромбоцитов, эритроцитов, сбора плазмы, магистралей, одноразовых мешков для забора, хранения и транспортировки крови, а также растворов антикоагулянтов.

«Учитывая данные обстоятельства, рассматриваемую закупку необходимо отменить, поскольку в настоящее время действующее законодательство запрещает закупать в рамках одного контракта медицинские изделия различных видов в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной Минздравом», – отмечается в жалобе.

Остальные претензии «Фармстандарт-Медтехники» касаются неприменения условий Каталога товаров, работ и услуг (КТРУ) при формировании технического задания, некорректного описания объектов закупки и указания на конкретные товарные знаки без условия поставки эквивалента. Также компанию не устроил размер штрафов: по мнению заявителя, санкции, прописанные в проекте договора за неустойки, нерелевантны условиям исполнения контракта, характеру и степени нарушений, для которых они установлены.

В компании предлагают ФАС остановить процедуру подведения итогов конкурса и обязать заказчика устранить нарушения закона, объявив конкурс заново.

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил тендер на офсетный контракт для нужд городской службы крови в марте 2023 года. Конкурс предполагает долгосрочный контракт на поставку 1,142 млн медизделий – контейнеров, колоколов, магистралей и консервантов для перевозки и хранения крови – до 2032 года. Взаимен поставщик должен вложить не менее 500 млн рублей в локализацию изделий в столичном регионе. Начальная максимальная стоимость контракта оценивается в 5,277 млрд рублей

В настоящее время процедура определения поставщика приостановлена ФАС на время рассмотрения жалобы. В случае удовлетворения требований заявителя регулятор может вынести предписание об устранении нарушений и доработке технического задания.

Запрет на объединение разных наименований медизделий в один лот или контракт введен в июле 2021 года. Исключение составляли закупки по контрактам жизненного цикла, а также приобретение медоборудования с расходными материалами, предусмотренными производителем. Кроме того, ограничения не касались закупок малого объема – до 600 тысяч, 1 млн и 1,5 млн рублей в зависимости от объема закупаемого в течение года медоборудования, то есть на сумму менее 50 млн рублей, 50–100 млн рублей и более 100 млн рублей соответственно. В случае превышения лимита объединение разных по номенклатуре медизделий было запрещено.

В середине января 2023 года ФАС приостановила процедуру определения победителя офсетного контракта на производство подгузников и пеленок на 11,8 млрд рублей, которую объявили столичные власти, из-за жалобы московского поставщика профильных изделий ООО «Калинка». Но после рассмотрения регулятор отклонил жалобу, приведя оригинальный довод о том, что, поскольку офсетный контракт предполагает производство еще не зарегистрированных изделий, у которых нет действующего досье Росздравнадзора, то условия постановления №620 к данному конкретному конкурсу неприменимы.

Спустя два месяца Минпромторг России предложил внести поправки в постановление №620 и разрешить объединение различных видов медицинских изделий при конкурсах на заключение офсетных контрактов. Поправки обосновывались тем, что разыгранный еще до вступления в силу ПП №620 офсет предполагает локализацию широкой линейки из 44 медизделий, а в новых условиях проведение конкурса на офсет на каждый из этих видов изделий в отдельности было бы экономически нецелесообразно. Изменения предложены мэром Москвы Сергеем Собяниным, следовало из пояснительной записки к проекту поправок.