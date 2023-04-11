Адвокаты истцов по делу об асбесте в присыпке J&J разделились на два лагеря после предложения урегулировать конфликт

Адвокаты истцов, подавших в суд на Johnson & Johnson (J&J) из-за содержания канцерогенного асбеста в тальковой продукции для детей, неоднозначно восприняли предложение компании урегулировать конфликт, минуя тяжбы, общей выплатой в $8,9 млрд. Одна группа, включающая 17 юридических фирм, положительно отнеслась к решению J&J, тогда как еще 14 представителей заявителей наотрез отказались принимать предложение, сообщает Fierce Pharma.

Группа юристов, отклонивших предложение J&J и назвавших его далеким от адекватного, заявила, что поддержавшие его адвокаты «включились в судебный процесс очень поздно, <…> в связи с чем не понимают на самом деле, через что прошли их клиенты».

Так, из общей суммы в размере $8,9 млрд каждый из 70 тысяч истцов получит в среднем примерно $120 тысяч. «Медицинские расходы среднестатистической жертвы [,столкнувшейся с раком из-за талька J&J,] составляют около $225 тысяч, поэтому предложенный план абсолютно невыполним», – подчеркивают отказавшиеся от сделки юристы.

Между тем для одобрения судьей предложенной компанией сделки необходимо, чтобы под этим решением подписались минимум 75% истцов.

gxpnews