Минздрав РФ: лекарств от ОРВИ и гриппа хватит на пять месяцев

Сформированного в РФ запаса лекарственных препаратов (ЛП) для профилактики и лечения респираторных вирусных заболеваний хватит на пять месяцев. Дефицит не прогнозируется несмотря на снижение поставок отдельных торговых наименований зарубежного производства, сообщил «Интерфаксу» замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«Номенклатура противовирусных препаратов для лечения COVID-19 в большей степени представлена российскими препаратами, охватывающими весь жизненный цикл вирусов», – уточнил он, добавив, что ситуация с лекобеспечением оценивается как управляемая.

В марте 2023 года генеральный прокурор Игорь Краснов напомнил о сохраняющемся риске дефицита ЛП (в том числе льготных) в России и поручил регионам усиленно контролировать ситуацию. «Не допускайте случаев искажения территориальными учреждениями здравоохранения реальной потребности в лекарствах», – заявил Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием президента.

Тем не менее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко регулярно отчитывается об отсутствии дефицита лекарств и медоборудования. «Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют», – уверяет он.

gxpnews