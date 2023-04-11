США потратит $5 млрд на разработку новых вакцин от COVID-19

Правительство США выделит $5 млрд на проекты фармпроизводителей по разработке вакцин и лекарств против COVID-19, сообщает Reuters. В американском Министерстве здравоохранения и социального обеспечения отмечают, что, несмотря на уже имеющиеся эффективные препараты, в будущем проблема может обостриться из-за появления новых штаммов и снижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

Проект получит название NextGen, он аналогичен инициированному экс-президентом США Дональдом Трампом в 2020 году, когда для поддержки фармпроизводителей был создан инвестиционный проект Operation Warp Speed.

«Проект NextGen ускорит и упорядочит быструю разработку следующего поколения вакцин и методов лечения с помощью сотрудничества государственного и частного секторов», – рассказал представитель администрации президента США Джо Байдена. Проект охватит все этапы разработки – от лабораторных исследований и клинических испытаний до поставок в продажу.

В 2022 году администрация президента распорядилась выделить почти $1,5 млрд на борьбу с опиоидным кризисом, охватившим США и приведшим к более чем 107 тысячам смертей от передозировки наркотиков в 2021 году.

gxpnews