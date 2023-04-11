Takeda собирается продать свой завод в Ярославле

Официально о возможной продаже завода представители японской фармкомпании не сообщали. В российском офисе Takeda заявили, что это «рыночный слух».

По данным источника «Коммерсанта», ряд компаний интересуется стоимостью завода, однако каких-то конкретных переговоров пока не ведется. О возможной продаже японского актива слышал и один из региональных чиновников.

Мощности завода в Ярославле рассчитаны на выпуск 90 млн ампул и свыше 3 млрд таблеток в год. Инвестиции за 10 лет в производство в Takeda оценивают в 117,43 млн евро. Часть производимых на заводе препаратов поставляют в страны ЕАЭС. В 2021 году «Такеда Россия» подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с правительством Ярославской области о намерении направить до декабря 2027 года 2,3 млрд рублей в локализацию препаратов.

Завод выпускает один из самых продаваемых препаратов фармкомпании – Нинларо (иксазомиб). По оценкам Headway Company, в 2022 году компания поставила по госзакупкам Нинларо на 4,55 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в период с 2019 по 2021 год.

Как утверждает собеседник «Коммерсанта», возможная продажа предприятия не означает сворачивание бизнеса в России. Ранее представители Takeda сообщали, что не «видят рисков для своей деятельности в России», однако сейчас фармпроизводитель на фоне российско-украинского военного конфликта столкнулся с требованиями части своих акционеров сократить присутствие на рынке РФ.

Takeda Pharmaceutical – глобальная фармкомпания, основанная в Японии. Представительства Takeda работают в 80 странах мира. Основная выручка Takeda идет с продажи препаратов для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году выручка российского юрлица компании ООО «Такеда Фармасьютикал» составила 21,9 млрд рублей, чистая прибыль – 296,6 млн рублей.

Две американские фармкомпании после начала специальной военной операции решили уйти из России и передать свой российский бизнес другой структуре. Bristol-Myers Squibb (BMS) передала свои российские активы швейцарской Swixx BioPharma, являющейся партнером BMS в Центральной и Восточной Европе. Так же собирается поступить Eli Lilly.