СамГМУ получит 32 млн рублей на открытие центра трансфера технологий

В финальную «двадцатку» не вошли заявлявшиеся на получение гранта Кубанский ГМУ и Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. И.П. Павлова. СамГМУ в заявке запрашивал 52,25 млн рублей – 11,8 млн рублей в 2023 году и по 20,2 млн в 2024 и 2025 годах. Однако Минобрнауки распорядилось заключить с медвузом соглашение с финансированием в размере 32 млн рублей – без учета запрашиваемой части гранта на 2025 год. Аналогичные решения приняты в отношении всех победителей конкурса.

Механизм по развитию центров трансфера технологий был запущен в 2021 году. Такие площадки на базе университетов выявляют разработки, готовые для быстрого внедрения в экономику. Там же специалистам помогают с подготовкой стратегии правовой защиты. Помимо этого, центры занимаются поиском заказчиков и партнеров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ среди организаций реального сектора экономики.

Самарский ГМУ активно привлекает финансирование и по другим программам. В ноябре 2021 года стало известно, что вуз получит до 650 млн рублей на открытие центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) с основным направлением «бионическая инженерия в медицине». На базе площадки разрабатываются бионические технологии, которые будут использоваться для цифрового моделирования искусственных тканей, органов и частей тела, создания сложнопрофильных эндо- и экзопротезов, разработки персональных медицинских помощников. По данным Минобрнауки, в состав консорциума вошли ООО «Швабе», АО «Моторика», «3Д Биопринтинг Солюшнс». Основными рынками НТИ, заинтересованными в деятельности центра, стали «Хелснет» и «Нейронет».

В декабре 2022 года Минобрнауки России также определило получателей специальной части гранта по программе «Приоритет-2030». Из 48 победителей 7 вузов оказались медицинскими. СамГМУ получил 914,3 млн рублей.