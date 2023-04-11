Дело о поставке поддельных СИЗ на 71 млн рублей в Перми направлено в суд

Уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) передано в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Правительство Пермского края в 2020 году направило из резервного фонда более 360 млн рублей для формирования запаса медицинских изделий в регионе, из них 71 млн рублей предназначался для закупки 700 тысяч хирургических халатов и 57 тысяч комплектов защитной одежды для медиков.

Следствие установило, что с октября 2021 по 25 мая 2021 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели в Казани и сбыли в Пермском крае более 700 тысяч фальсифицированных СИЗ.

«Вышеуказанными преступными действиями обвиняемые похитили бюджетные денежные средства, выделенные на закупку указанных изделий, на сумму более 71 млн рублей, причинив ущерб краевому Министерству здравоохранения на указанную сумму», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Во время расследования уголовного дела для возмещения причиненного Минздраву края вреда был наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов.

По данным местных СМИ, фальсифицированная продукция производства ЗАО «Здравмедтех-Поволжье» поставлялась в пермский краевой центр мобилизационных резервов «Резерв». Около 700 тысяч халатов, а также 57,5 тысячи защитных комплектов (из 679,9 тысячи поставленных) признали фальсификатом. Ущерб ранее оценивали в 101 млн рублей.

Расследование дела о поставке фальсифицированной продукции начали в июне 2021 года. Спустя почти год в одно производство с ним объединили дело о мошенничестве. В апреле 2022 года был задержан Станислав Чалков, а также проживавший в Казани гражданин Узбекистана Уткирбек Мамажонов, который, как считает следствие, занимался изготовлением поддельных СИЗ. Чалкову предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. До июня 2022 года предприниматель находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест до декабря. Информации о продлении или замене наказания для предпринимателя после декабря в открытом доступе нет.

Мамажонова обвинили в сбыте фальсифицированных медизделий, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (п. «б» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ), а также в мошенничестве. Решением суда он был помещен в СИЗО до 23 декабря 2022 года.

Как сообщает «РБК Пермь», в ноябре 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении действующего директора ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) Минздрава Пермского края Марины Баровой. Следствие посчитало, что чиновница превысила должностные полномочия при приемке медицинских халатов и защитной одежды. Действия Баровой якобы причинили ущерб бюджету в 71 млн рублей.

«Директор ГКУ «ФХУ» самоустранилась от принятия товара, создания приемочной комиссии и проведения экспертизы полученных СИЗ. При этом Барова М.В. оплатила данные медицинские изделия, в том числе после получения информации о поставке товара ненадлежащего качества», – отметили в СК.

Дзержинский районный суд Перми в ноябре 2022 года постановил освободить Барову от полицейского конвоя, но наложил запрет на общение с коллегами, министром здравоохранения Пермского края Анастасией Крутень и вынес ряд других ограничений.

Апелляционная инстанция Пермского края 25 ноября частично удовлетворила ходатайство СК, изменив постановление Дзержинского райсуда. Кроме запрета на общение с коллегами, судья запретил чиновнице посещать помещения ГКУ «ФХУ» и ГКУЗ «МЦ «Резерв». Ограничения действовали 2,5 месяца. В феврале 2023 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции счел их незаконными. Апелляционное определение было отменено. В связи с этим Барова может по-прежнему руководить учреждением и общаться с подчиненными.