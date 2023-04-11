С начала года биотехнологические и фармкомпании уволили свыше 5 тысяч человек

С начала 2023 года биотехнологические и фармкомпании в США уволили около 5 тыс. человек, подсчитали в BioPharmaDive. Издание объясняет это более сложными условиями для привлечения финансирования и спадом интереса к отрасли после пандемии COVID-19.

С начала года по апрель американские биотехнологические компании уволили свыше 3200 сотрудников, а фармацевтические — почти 1900 человек. Такие данные приводит BioPharmaDive.

Издание пишет, что по меньшей мере 50 биотехнологических компаний провели сокращения. Оно объясняет это тем, что отрасль пока что не оправилась от рыночного спада 2022 года, когда сокращения провели 100 биотехнологических компаний.

Компании, работающие в биотехнологической отрасли, сталкиваются с высокими рисками провала своих препаратов и разработок. Обычно они полагаются на финансирование инвесторов: либо частных, либо государственных. Однако в последнее время с финансированием возникли большие проблемы. Размещение акций на рынке стало менее прибыльным, кроме того, в США поднялись процентные ставки, а Silicon Valley Bank, принимавший активное участие в развитии отрасли, обанкротился. К тому же всплеск энтузиазма инвесторов по отношению к этому рынку, который начался во время пандемии COVID-19, пошел на спад.

«Привлечение капитала становится все более трудным для компаний в нашей отрасли», — написал генеральный директор NGM Biopharmaceuticals Дэвид Вудхаус в электронном письме сотрудникам от 4 апреля, в котором сообщалось о планах компании уволить треть персонала.

В среднем биотехнологические компании в этом году увольняли по 40 человек. Такие фирмы, как Fate Therapeutics, Molecular Templates и Sorrento, уволили более 100 человек. Ряд компаний, таких как Jounce Therapeutics, Magenta Therapeutics, Nabriva Therapeutics и Finch Therapeutics, сократили штат на 50—80%. Из фармацевтических компаний сокращения проводили Roche, Pfizer и Amgen. Но BioPharmaDive пишет, что в основном увольнения затронули небольшие компании.

Николай Соколов

pharmvestnik