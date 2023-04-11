Правительство поручило провести проверку из-за некачественной подготовки стратегии «Фарма 2030»

Минпромторг доработает проект об утверждении стратегии «Фарма 2030». Правительство вернуло документ в министерство еще до его обсуждения членами рабочей группы по «регуляторной гильотине».

Министерство промышленности и торговли занимается доработкой проекта распоряжения правительства об утверждении стратегии «Фарма 2030». Об этом «ФВ» сообщил источник на рынке, знакомый с работой министерства.

Другие собеседники, знакомые с последней версией стратегии, подтвердили «ФВ», что правительство официальным письмом вернуло проект распоряжения об утверждении стратегии Минпромторгу для доработки с учетом замечаний в аппарате правительства.

Кроме того, правительство поручило провести служебную проверку в связи с «некачественной подготовкой» документа и представить ее результаты. Срок исполнения — 11 апреля. «ФВ» направил запрос в Минпромторг с просьбой уточнить, успевает ли министерство в срок выполнить поручения правительства.

Письмо правительства было отправлено примерно в те же даты, когда проект об утверждении стратегии получили участники рабочей группы по «регуляторной гильотине», рассказали собеседники «ФВ». Позже Минпромторг письмом в аналитический центр правительства отозвал документ с рассмотрения рабочей группой, указав, что подобные нормативные акты не требуют согласования.

Источники «ФВ» предполагают, что на доработку правительство направило как раз ту версию стратегии, с которой ознакомились члены рабочей группы по «регуляторной гильотине».

Фото: unsplash.com

Маргарита Грошева

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik