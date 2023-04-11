Умер основатель компании «Фармаимпекс» Владимир Зверев

Основатель группы компаний «Фармаимпекс» Владимир Зверев умер 10 апреля. РААС выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам.

Владимир Зверев, основавший в 1994 году компанию «Фармаимпекс», умер в возрасте 67 лет. От лица Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) участники отрасли выражают свои соболезнования.

«РААС выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи с кончиной Зверева Владимира Ивановича. Его уход — горькая утрата для всех коллег и друзей. Верим, что его достижения и переданный опыт принесут плоды и сохранят благодарность и тепло в наших сердцах. Скорбим вместе с родственниками и друзьями», — говорится в сообщении ассоциации.

«ФВ» также выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

Согласно данным на официальном сайте, в сети 750 аптек в 25 регионах страны.

pharmvestnik