Росздравнадзор откроет в Екатеринбурге лабораторию по исследованию лекарств

В Екатеринбурге готовится к открытию филиал лаборатории Росздравнадзора по исследованию медицинской техники. Ввод в эксплуатацию должен состояться в течение месяца, сообщила глава ведомства Алла Самойлова на выставке-форуме «Здравоохранение Урала – 2023».

«Лаборатория будет исследовать медицинскую технику перед ее регистрацией и проводить качественные исследования, в случае если будут отбираться образцы для контроля», – уточнила она. Также Самойлова анонсировала открытие в Екатеринбурге лаборатории по исследованию лекарств.

В 2021 году в Ярославле открыли крупнейший в стране лабораторный комплекс, предназначенный для контроля качества лекарств. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, центр оснащен высокочувствительным оборудованием, которое «позволяет контролировать качество без преувеличения любого лекарственного препарата».

gxpnews