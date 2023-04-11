Жители ФРГ подают иски к компаниям – разработчикам вакцин против COVID-19

Жители ФРГ подали десятки исков против ведущих фармкомпаний – разработчиков вакцин от COVID-19, сообщает местное новостное агентство DPA. Истцы, которых насчитывается не менее 180, считают, что прививки против коронавируса нанесли ущерб их здоровью.

Например, одна из истиц утверждает, что прививка препаратов Comirnaty стала катализатором проблем кардиологического характера. С этой претензией она выступила против BioNTech. По данным газеты Die Welt, слушания по ее жалобе должны начаться в июле – это будет первый подобный судебный процесс в Германии.

По словам адвоката Тобиаса Ульбриха, представляющего интересы нескольких истцов, обеим сторонам придется с привлечением экспертов доказывать наличие или отсутствие связи между вакцинацией и возникновением патологий. Он назвал предстоящие суды «битвой экспертов».

Тем временем BioNTech заявила, что ни в одном из случаев, изученных компанией, не установлено наличие причинно-следственной связи между негативными последствиями для здоровья, на которые указывают истцы, и вакцинацией.

Вакцина от BioNTech – единственный иностранный профилактический препарат против COVID-19, который поставлялся в Китай. Впрочем, прививки от BioNTech были доступны только немецким экспатриантам.

gxpnews